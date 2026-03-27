Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Происшествия

В Омске произошло первое ДТП с ребенком на самокате

Десятилетний мальчик угодил под колеса машины на улице 5-я Северная.
ДТП

Сегодня, 27 марта, в Омске с разницей в полчаса произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В 17.10 часов на улице 5-й Северной 50-летний мужчина на «Хонде» сбил 10-летнего мальчика, который двигался на самокате. Он переезжал дорогу в неположенном месте. Это первое подобное ДТП в текущем сезоне.

Вторая авария случилась в 17.40 часов на Сибирском проспекте. 19-летний водитель автомобиля «Лада» наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

 – Детям понадобилась медицинская помощь, – сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожных происшествий.

