Названа дата вручения «Золотой маски» в Омске

Итоги XXXII Национальной театральной премии в 2026 году подведут в июне.

Церемония вручения XXXII Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2026 году пройдет в Омске 20 июня. Об этом сообщил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Добавим, что премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году. Ее вручают за лучшие работы во всех видах театрального искусства.

Добавим, что в фестивальной афише 67 спектаклей из разных городов России – Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Севастополя, Казани, Владивостока, Уфы, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга. Большинство из них будут представлены в Москве, а 12 – в регионах в связи с техническими особенностями постановок. Во время фестиваля, который продлится до 10 июня, работает профессиональное жюри.

Напомним, что в 2026 году Омск пребывает в статусе Культурной столицы, театральная общественность в июне сможет оценить организацию и гостеприимство омичей.