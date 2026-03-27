Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Рядом с Омской областной клинической больницей поставят мобильный торговый объект

На территории автомобильной парковки появится фуд-трак.
фудтрак

В Омске объявлен аукцион для размещения сезонных торговых павильонов в Советском административном округе.

– К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – сообщили в окружной администрации.

Среди предлагаемых мест – точки для торговли мороженым, прохладительными напитками, овощами и фруктами, а также один универсальный мобильный торговый объект.

Адреса объектов:

  • пляж «Советский»;
  • проспект Королева, 8;
  • улица 22 Апреля, 8;
  • улица Нефтезаводская, 37;
  • улица Химиков, 42;
  • улица Заозерная, 26;
  • улица Бархатовой, 2;
  • территория автомобильной парковки перед Областной клинической больницей (улица Березовая, 3/1) – мобильный торговый объект.

Прием заявок пройдет с 27 марта до 17 апреля.

