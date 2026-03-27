«Это новая нормальность»: в Госдуме высказались об отсутствии интернета и «наличке»

Россиянам посоветовали вернуться к традиционным методам: звонить, иметь при себе наличные деньги и подключаться к проводной связи.

В условиях существующих угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников случаи отключения мобильного интернета стали «новой нормальностью». Об этом заявил в эфире «Радио РБК» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Однако он уверен, что «так будет не всегда».

Он отметил, что отключать мобильный интернет могут только по требованию силовых структур. На это время действовать россиянам можно и по старинке: не писать в мессенджерах, а звонить, переходить на проводную связь, иметь наличные деньги.

– По его словам, в Думе не фиксируют всплеска обращений от граждан по поводу работы интернета, – пишет РБК.

Боярский также рассказал, что и депутаты Госдумы, которая находится в центре Москвы, тоже сталкиваются с проблемами при отсутствии мобильного интернета, поэтому используют альтернативы – проводную связь и СМС-сообщения.