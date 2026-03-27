Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области перевелись беспризорники

Безнадзорность пока еще фигурирует в цифрах статистики.
беспризорники

Такого социального явления, как беспризорность, в Омской области не фиксируют вот уже 10 лет. Однако за несовершеннолетними, контроль за поведением которых отсутствует из-за родительского неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, следят. Портал Om1 приводит данные по безнадзорности, ссылаясь на информацию регионального УМВД.

В 2022 году был выявлен 571 безнадзорный ребенок, 610 – в 2023-м. Затем статистика поменялась, в 2024 году таких детей было 114. Однако в 2025-м вновь был отмечен рост, причем почти в три раза – до 311 случаев.

