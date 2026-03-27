Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Общество

В Омской области запретят убивать волков

Сезон охоты на хищника завершится 1 апреля.
волк

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области напоминают, что охота на волка в регионе завершена.

– В этой связи напоминаем охотникам о необходимости направления сведений о добыче охотничьих ресурсов в установленные сроки по месту получения разрешения, а именно: по разрешениям, в которых указан последний из сроков охоты 31 марта 2026 года, предоставить данные о добыче необходимо не позднее 20 апреля 2026 года, – предупредили в минприроды.

Даже если разрешение было выдано, но убить хищника не получилось, сообщить об этом тоже необходимо.

– Законодательством не установлены способы направления сведений о добыче охотничьих ресурсов, соответственно, направление таких сведений допускается любыми способами (лично, посредством почтового отправления, курьерской службой и др.), – пояснили в минприроды.

 Адрес министерства: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63.

