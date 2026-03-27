Шелест снова встретился с жителями аварийного дома на Королева

Мэр сообщил конкретные сроки оформления компенсаций и предоставления жилья. Оценка квартир будет готова 10 апреля.

Фото: Сергей Сапоцкий

Мэр Омска Сергей Шелест провел очередную встречу с жителями аварийного дома на проспекте Королева, 4а. Глава города ответил на вопросы людей и рассказал о сроках дальнейших решений по расселению.

– 10 апреля будет готова оценка жилых помещений, – сообщил мэр. – Она необходима для определения размеров компенсаций. 16 апреля состоится заседание горсовета, на котором утвердим объемы финансирования. С 17 апреля начнем заключать соглашения на выплаты.

По словам Сергея Шелеста, жители, которым положено жилье по договорам социального найма, также получат квартиры. Все процедуры будут проходить в рамках действующего законодательства.

Градоначальник подчеркнул, что находиться в аварийном здании опасно из-за угрозы его разрушения. Дом уже отключен от коммунальных услуг, а доступ в него будет ограничен.

– Это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, – отметил мэр.

На сегодняшний день большинство жителей уже покинули дом. По информации городской администрации, в здании остаются чуть более двадцати человек.

Тем, кто пока не определился с жильем, предложены варианты временного размещения. Жители могут воспользоваться муниципальным маневренным фондом, переехать в социальную гостиницу или разместиться в пункте временного пребывания. После встречи несколько человек отправились знакомиться с предлагаемыми вариантами жилья.

Сотрудники департамента жилищной политики и администрации Советского округа продолжают консультировать жителей по вопросам получения компенсаций и помогают с переездом. К работе также подключились волонтеры «Молодой гвардии» «Единой России», которые оказывают помощь в перевозке вещей.