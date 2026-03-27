«Главный по борьбе с наркотиками» из Тюмени возвращается в Омск

Евгений Липкан начал делать карьеру в Омской области.

В марте 2026 года начальник управления наркоконтроля УМВД России по Тюменской области Евгений Липкан написал рапорт об увольнении с должности, которую он занимал с 2024 года.

Специалист начинал делать карьеру в правоохранительных структурах Омской области. В разное время он был начальником ключевых отделов регионального УМВД: управления экономической безопасности и противодействия коррупции, отдела по борьбе с преступлениями в агропромышленном комплексе и лесной отрасли. Был в должности заместителя руководителя управления наркоконтроля.

– Говоря о результатах работы Липкана в управлении наркоконтроля омской полиции, нужно понимать, что в этом регионе ситуация с запрещенными веществами значительно сложнее, чем в Тюменской области. Там больше и распространителей, и потребителей. На посту замначальника ему удалось добиться определенных успехов. После этого силовик принял решение о переводе в Тюмень, – сообщает Ura.ru

Как считает Ura.ru, после отставки Липкан с большой долей вероятности вернется в родной город.