Омичу сломали челюсть у кафе на Любинском проспекте

В конфликте на улице Ленина будут разбираться полицейские, возбуждено уголовное дело.

В омской полиции рассказали об инциденте на Любинском проспекте. Из больницы поступило сообщение о доставлении 41-летнего омича. У него диагностирован перелом челюсти.

В ходе разбирательств участковый уполномоченный полиции выяснил, что потерпевший, отдыхая в кафе, вышел на улицу. Там он столкнулся с неизвестным, где случилась ссора. После чего незнакомец нанес удар посетителю и сломал ему челюсть.

Полицейские опросили свидетелей и вычислили по камерам подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек. Он рассказал на допросе, что бы пьян и смутно помнит детали случившегося.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Омичу грозит до трех лет тюрьмы.