В омских райцентрах открываются налоговые

Консультации пройдут с 3 по 29 апреля.

В Омской области в период декларационной кампании 2026 года в райцентрах будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. По актуальным вопросам налогового законодательства будут консультировать специалисты.

– Они расскажут о льготах по имущественным налогам, особенностях декларирования доходов, полученных физическими лицами в 2025 году, электронных сервисах ФНС России, – сообщается на сайте ФНС России по Омской области.

Принять участие и получить ответы на интересующие вопросы могут физические лица, индивидуальные предприниматели, а также представители организаций. График работы можно посмотреть по ссылке.

Мобильные офисы будут работать в Таре, Калачинске, Исилькуле, Азово, Большеречье, Саргатке, Любино, Черлаке, в администрации Усть-Заостровского сельского поселения, в Омске в МФЦ по ул. Масленникова, 58, в ТЦ «Казачья слобода» (ул. Пушкина, 59), в МФЦ по ул. Б. Хмельницкого.