·Общество

На СВО погиб 19-летний житель Омской области

В Муромцевском районе прощаются с Юрием Артемьевым.
СВО Артемьев

Паблик «Подслушано в Муромцево» сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб Юрий Артемьев, 04.12.2006 года рождения.

– После долгих поисков возвращается домой, – пишут в посте.

Прощание с Юрием состоится 28 марта с 9.00 до 10.30 по адресу: р. п. Муромцево, ул. Ленина, 28.

Ранее сообщалось, что в Омске появится https://omskinform.ru/news/219074 мемориальная доска погибшему на СВО Евгению Макарову. С просьбой увековечить память военнослужащего к чиновникам обратилась его мать. Доска появится на фасаде адаптивной школы-интерната № 14 (30-я Северная, 121), которую окончил парень.

