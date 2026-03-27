Омская пенсионерка отсудила у бизнесмена почти полмиллиона за травму в автобусе

В Омске судебные приставы взыскали 447 000 рублей с индивидуального предпринимателя в пользу 86-летней местной жительницы, пострадавшей в результате несчастного случая на остановке «Первомайский кинотеатр».

По данным следствия, женщина ожидала автобус, следующий в сторону В. Бархатовой, когда ее рука застряла в дверях при посадке. Водитель сначала закрыл двери, но, услышав крики, открыл их. Пассажиры вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. Женщина обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда.

Экспертиза показала, что у омички закрытый перелом локтевой и лучевой костей в средней части со смещением отломков. Ей сделали несколько операций. В период лечения женщина не могла заниматься привычными делами: готовить, гулять, ходить за продуктами и в магазин. Травма принесла ей не только физическую боль, но и моральные страдания.

Суд частично удовлетворил ее иск и обязал предпринимателя выплатить пострадавшей 447 000 рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, штраф за отказ добровольно выполнить требования потребителя и расходы на услуги представителя.

Приставы Омского районного отделения встретились с бизнесменом, разъяснили последствия неисполнения решения суда и приняли меры для ускорения выплаты: временно ограничили выезд должника за границу и наложили арест на его денежные средства.

Чтобы избежать дополнительных санкций, предприниматель быстро погасил всю задолженность. Деньги полностью поступили пострадавшей, и решение суда выполнено.