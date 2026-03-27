Омского подростка осудили за сообщение о теракте

Парень обманул экстренные службы.

Марьяновский районный суд Омской области признал 15-летнего подростка виновным в заведомо ложном сообщении о теракте. Как сообщает прокуратура, 5 сентября 2025 года во время прогулки девятиклассник позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о двух бомбах, якобы заложенных в школе.

Учебное заведение проверили, но взрывчатку не нашли. В итоге своим звонком парень нарушил работу школы и органов власти, а также отвлек экстренные службы от их обязанностей.

В суде школьник признал вину. Он заявил, что хотел пошутить. В наказание его оштрафовали. Также суд постановил конфисковать у парня мобильный телефон.

Кроме того, родители добровольно возместили ущерб школе, больнице и полиции.