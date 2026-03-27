Госэкспертиза дала зеленый свет превращению омского завода в технопарк

Бывший завод имени Козицкого преобразят в административное здание.
Завод труб

В прошлую пятницу, 20 марта, проект реконструкции производственного корпуса на улице Чернышевского, 2, под административное здание получил положительное заключение экспертизы в Омской области.

Бывший завод имени Козицкого преобразят в административное здание для технопарка «Омск Диджитал».

По информации ЕГРЗ, проект подготовила ПСК «АФ-ПРОЕКТ» из Пермского края, а реализовывать его будет зарегистрированное в Омской области ООО «Омск Диджитал».

Напомним, что в технопарке «Омск Диджитал» откроются более 25 резидентов и свыше 2500 рабочих мест. Как сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко, регион получил 700 миллионов рублей после победы в конкурсе Минэкономразвития РФ на развитие индустриальных парков и технопарков.

·Экономика/Бизнес

Госэкспертиза дала зеленый свет превращению омского завода в технопарк

Бывший завод имени Козицкого преобразят в административное здание.
Завод труб

В прошлую пятницу, 20 марта, проект реконструкции производственного корпуса на улице Чернышевского, 2, под административное здание получил положительное заключение экспертизы в Омской области.

Бывший завод имени Козицкого преобразят в административное здание для технопарка «Омск Диджитал».

По информации ЕГРЗ, проект подготовила ПСК «АФ-ПРОЕКТ» из Пермского края, а реализовывать его будет зарегистрированное в Омской области ООО «Омск Диджитал».

Напомним, что в технопарке «Омск Диджитал» откроются более 25 резидентов и свыше 2500 рабочих мест. Как сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко, регион получил 700 миллионов рублей после победы в конкурсе Минэкономразвития РФ на развитие индустриальных парков и технопарков.