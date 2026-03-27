Река Ишим снова грозит Омской области половодьем

Уровень воды в реке Ишим в Омской области в этом году снова превысит норму. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, превышение составит 1,5 метра. Это далеко от опасной отметки. В то же время Ишим в Тюменской области превысит норму на 1,4–2,5 метра.

– За последние два года эта река создала нам много проблем. Самый катастрофический был 2024 год, когда было превышение исторических максимумов. В прошлом году ситуация была получше, хотя это была единственная река, где были превышены критические отметки, – рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Уровень воды в этой реке будет зависеть от водосбросов на территории Казахстана. В минувшие два года волна от этих сбросов достигала Омской области.

Опасения у синоптиков вызывает также река Мергень в Ишиме (недалеко от границы Омской области). За предыдущие сутки уровень в ней поднялся сразу на 20 см, хотя другие реки поднимаются не более чем на 7 см. Однако сегодня ситуация на Мергене стабилизировалась (до 7 см за сутки).

Ранее сообщалось, что в Омской области ожидается три волны паводка.