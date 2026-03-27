Федеральный банк опубликовал финансовые результаты за январь-февраль 2026 года

Зафиксирован рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые два месяца 2026 года составила 68,8 млрд рублей. Основные изменения в структуре бизнеса связаны с ростом корпоративного кредитования и сокращением розничного портфеля.

По данным банка, на 28 февраля совокупный кредитный портфель достиг 24,9 трлн рублей, увеличившись на 1,7 % с начала года. Объем кредитов юридическим лицам вырос до 17,7 трлн рублей (+3 %), тогда как розничное кредитование сократилось на 1,3 % и составило 7,2 трлн рублей.

Общий объем средств клиентов на счетах банка на конец февраля составил 27,3 трлн рублей, что на 2 % меньше по сравнению с началом года.

Первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов отметил, что в январе-феврале зафиксирован рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов.

– За январь и февраль банк показал уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов, – рассказал Пьянов. – Это произошло на фоне умеренной стоимости риска, продолжения работы по оптимизации капитала и снижению процентных рисков. ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами. Положительные результаты первых двух месяцев создают хорошую основу для выполнения прогнозов по прибыльности и развитию бизнеса на весь 2026 год.

Нормативы достаточности капитала банка остаются выше минимальных требований регулятора. По состоянию на 1 марта общий норматив достаточности капитала составил 9,9 % при минимально допустимом уровне 9,25 %. Базовый норматив остался на уровне 6,3 %, основной – 7,7 %.