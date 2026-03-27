К паводку готовы: омский водоканал усилил работу аварийных служб

В преддверии весеннего паводка омский водоканал провел масштабную подготовку инфраструктуры.

Работа производственных и технических служб омского водоканала по подготовке к паводку была начата в феврале текущего года. Проверены средства малой механизации, спецтехника и дежурный автотранспорт.

На предприятии создали резерв необходимых химических реагентов, оборудования, фильтрующих элементов, в подразделениях организованы дежурства. Более 20 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации в круглосуточном режиме. Специалисты подготовили к работе насосные агрегаты на водозаборных сооружениях, водопроводных и канализационных насосных станциях, провели телеметрические обследования и промывку канализационных сетей.

Напомним, в Омске раздельная система канализации: паводковые и ливневые воды отводятся в ливневую канализацию, а сточные воды потребителей – в хозяйственно-бытовую. В микрорайонах, где ливневая канализация не справляется с притоком ливневых вод или отсутствует, стоки попадают в хозяйственно-бытовую канализацию, обслуживаемую омским водоканалом, большой приток превышает пропускную способность трубопровода и приводит к их переполнению. Колодцы омского водоканала не предназначены для приема и транспортировки паводковых и ливневых вод.

Тем не менее сотрудники предприятия накануне обильного таяния снега уделили большое внимание профилактическим мерам: обследовали и очистили около 7 тысяч канализационных колодцев, провели промывку порядка 100 км сетей канализации, обследовали канализационные дюкерные камеры и подъездные пути к ним. Дополнительно обратили внимание на колодцы и канализационные коллекторы, которые находятся в зоне возможного затопления, во всех округах Омска.

К сожалению, ежегодно в омском водоканале фиксируют случаи нарушения правил эксплуатации сетей – горожане разрушают горловины колодцев и отводят паводковые воды в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации. С ливневыми водами в колодцы попадают камни, крупный мусор, песок, ветки, которые наносят вред городским коллекторам и могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций и подтопления территорий сточными водами. Кроме того, открытый колодец представляет опасность для горожан и транспортных средств.

Омский водоканал призывает жителей не открывать люки колодцев, а при обнаружении открытых – незамедлительно сообщать об этом в диспетчерскую предприятия по телефону 75-04-00 (круглосуточно), также сообщить об открытом колодце можно на сайте.