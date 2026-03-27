Краснодар возвращается: куда будут летать самолеты из Омска в этом году

Путешествовать можно будет как по России, так и за границу.

Фото: Freepik.com

Омский аэропорт опубликовал новое расписание, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября. Больше всего планируется рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Из новшеств – в мае снова появиться рейс в Краснодар. На маршрутах Норильск – Омск – Краснодар и Краснодар – Омск – Норильск будет работать авиакомпании «Нордстар». Отметим, что самолеты из Омска не летали туда более четырех лет.

В весенне-летнем расписании аэропорта также есть рейсы в Казань, Новосибирск, Иркутск, Тобольск, Красноярск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Улан-Удэ, а также Астану (Казахстан), Наманган и Ташкент (Узбекистан). Планируются и чартерные рейсы в Египет, Таиланд и Вьетнам.