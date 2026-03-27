Стала известна дата нового боя Шлеменко в Омске

Схватка планируется уже этим летом.

Омский боец ММА Александр Шлеменко дебютирует в лиге ACA уже 19 июня. Как сообщает школа единоборств «Шторм», он проведет бой в Омске против Рамазана Эмеева.

Ранее сообщалось, что именно на этого соперника рассчитывал сам Шлеменко. Эмеев также выражал желание подраться с Шлеменко.

Отметим, что в прошлом бою Шлеменко потерпел поражение от Владислава Ковалева.