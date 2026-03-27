Путин поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе

В новую международную премию может трансформироваться российская Национальная литературная премия «Слово».

Глава российского государства Владимир Путин 25 марта провел по видеосвязи заседание Совета при президенте по культуре. В повестку дня был вынесен широкий круг вопросов, посвященных киноиндустрии, литературе, балетному искусству. Среди участников заседания был известный российский писатель Захар Прилепин, выступивший с инициативой создания альтернативы Нобелевской премии по литературе. Существующую Нобелевку он назвал «полуколониальной».

– Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом. Это можно было видеть и оценить во время начала СВО, когда порядка 20 бывших лауреатов Нобелевской премии по литературе немедленно подписали, так сказать, антивоенное письмо… В этих условиях необходимо создание новой мировой литературной иерархии, – пояснил свою мысль Прилепин.

По мнению писателя, новая международная премия может быть создана на основе Национальной литературной премии «Слово». Инициатива об учреждении альтернативной и не подверженной политической конъюнктуре международной премии по литературе была поддержана президентом.

– Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу. Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать, – заявил Путин.

Глава государства также отметил, что для литературного сообщества это важный сигнал: русская литература и в целом литература стран, не желающих подчиняться политической конъюнктуре, должна иметь свои авторитетные международные площадки со своими критериями и правилами. Напомним, Национальная литературная премия «Слово», учрежденная Союзом писателей России и Российским книжным союзом, – главная литературная премия страны с самым большим призовым фондом. За два сезона премии было подано более 5 тыс. заявок.