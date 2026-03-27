Убийцу 2-летнего мальчика в Омской области хотят посадить на 20 лет

Дело передали в суд.

СУ СК России по Омской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 2-летнего мальчика в Омской области. Преступление произошло 11 марта прошлого года в поселке Муромцево.

По данным следствия, 29-летний отчим ребенка с февраля 2024 по март 2025 года избивал его и другими способами мучил.

11 марта мальчик стоял в дверном проеме и мешал отчиму пройти в дом. Тогда отчим пнул ребенка, а потом ударил его по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Мальчик умер.

Мужчину заключили под стражу, а дело уже направили в суд. За жестокое убийство и издевательства над ребенком мужчине грозит до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.

Отметим, что продолжается расследование уголовного дела бывшего инспектора ПДН, который должен был следить за этой семьей. Инспектора обвиняют в превышении должностных полномочий.