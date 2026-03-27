Туроператоры ответили, куда поехать вместо Дубая

Среди популярных направлений – Египет, Турция, Мальдивы.

После того, как МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ОАЭ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, тысячи туристов оказались перед непростым вопросом: куда лететь вместо Дубая?

Египет стал лидером спроса. По словам экспертов Chip.travel , Хургада и Шарм-эш-Шейх предлагают похожий формат отдыха: крупные отели с системой «все включено», теплое море и развитая инфраструктура. Тур на двоих с перелетом стартует от 90 тысяч рублей.

Турция – самый привычный и доступный вариант. Короткий перелет, огромный выбор курортных отелей, знакомая анимация и аквапарки. Неделя в пятизвездочном отеле в марте обойдется от 120 тысяч рублей на двоих. Летом цены вырастут до 220 тысяч.

Юго-Восточная Азия фиксирует резкий рост бронирований. Таиланд, Вьетнам, Хайнань и Бали принимают туристов с удовольствием. Тур в Паттайю на десять ночей доступен от 102 тысяч рублей, во Вьетнам – от 141 тысячи.

Мальдивы подойдут тем, кто не готов жертвовать уровнем комфорта. Прямые рейсы «Аэрофлота» сохраняются, апрель, май – сухой сезон с температурой воды до 29 градусов. Цены – от 320 тысяч рублей на двоих за четырехзвездочный резорт.

Эксперты туристического рынка пока не наблюдают резкого роста цен на альтернативных направлениях. Однако, если ситуация затянется, небольшое подорожание в пределах 10–15 % все же возможно.