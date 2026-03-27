Омские школьники представят регион в финале всероссийского турнира по точным наукам

Научные соревнования для будущих инженеров проходят при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Восемь старшеклассников из Омска прошли в финал интеллектуального турнира «Умножая таланты». Турнир проводится уже в 11-й раз и направлен на поддержку талантливых школьников, интересующихся техническими дисциплинами. Победители получают до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в восемь партнерских вузов страны, включая Омский государственный технический университет.

На предварительном этапе участие приняли около 500 старшеклассников из регионов присутствия компании. Омск вошел в число лидеров по количеству участников.

На региональном этапе омские школьники представили проекты с практической направленностью. В частности, участники предложили технологию изготовления теплообменного оборудования без сварочных швов, разработали состав биодобавки к авиационному топливу для снижения экологической нагрузки, а также представили решение по оптимизации работы геологов с использованием технологий искусственного интеллекта для идентификации горных пород.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что турнир помогает выявлять талантливых школьников по всему региону.

– Уникальность турнира в том, что он охватывает всю Омскую область. Испытать себя в решении научных кейсов могут школьники даже из самых отдаленных северных районов. Такая доступность позволяет нам выявлять одаренных детей по всему региону и выстраивать для них равные возможности для дальнейшего обучения и карьеры, – подчеркнул Хоценко.

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова подчеркнула, что участие в турнире дает школьникам возможность поработать над реальными задачами промышленности.

– Очный региональный этап придал турниру новый импульс: школьники из разных регионов активнее включились в состязание, – отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова. – Они решали настоящие задачи от предприятий из своего региона и получили возможность продемонстрировать свои способности экспертам отрасли. Для участников это не просто соревнование – это возможность поверить в то, что они могут стать частью больших технологических проектов.

Она подчеркнула, что благодаря проекту талантливые ребята поступают в партнерские вузы, колледжи и техникумы, а в дальнейшем строят карьеру в ключевых отраслях экономики.

– Подготовка инженеров, способных мыслить нестандартно и работать с высокотехнологичным оборудованием, требует системного подхода и постоянного обновления знаний, – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – «Умножая таланты» решает единую задачу по подготовке квалифицированных кадров для «Газпром нефти». Благодаря турниру талантливые школьники выявляются на раннем этапе. В дальнейшем самых одаренных ребят ждут на базовой кафедре ОмГТУ, а затем на предприятии, где у них имеются все возможности для профессионального роста.

Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит решать реальные производственные задачи, а также познакомиться с ведущими техническими вузами страны и пообщаться с экспертами отрасли.