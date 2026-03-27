Хоценко: омские матери-героини смогут бесплатно получить земельные участки

По инициативе губернатора в регионе вводится новая мера поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Соответствующие изменения уже приняты областным парламентом.

В Омской области подготовлены и приняты поправки в региональное законодательство, предусматривающие предоставление бесплатных земельных участков женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня». Инициатива реализуется по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Законопроект поддержан депутатами Законодательного собрания и принят сразу в двух чтениях.

Согласно новым нормам, для этой категории граждан установлены особые условия предоставления земли. Размер участков будет увеличен по сравнению со стандартными параметрами. В границах городских населенных пунктов площадь участка составит от 0,08 до 0,15 гектара, а на других территориях – от 0,25 до 0,3 гектара.

Право на получение земли бесплатно получат женщины, удостоенные звания «Мать-героиня» и зарегистрированные на территории Омской области. Предполагается, что участки можно будет использовать для строительства собственного жилья, ведения садоводства или развития личного подсобного хозяйства.

В региональном правительстве отмечают, что принятые изменения направлены на поддержку института семьи и признание заслуг женщин, которые родили и воспитали десять и более детей.

