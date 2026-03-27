Крепкий рубль может ускорить снижение ключевой ставки

Эксперты считают, что действия регулятора укладываются в базовый сценарий.

В 2026 году на российскую экономику могут повлиять сразу несколько факторов – динамика ключевой ставки, курс рубля и бюджетная политика. По оценкам ВТБ, текущая ситуация может создать условия для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики.

В банке отмечают, что пока действия регулятора укладываются в базовый сценарий. На двух последних заседаниях Банк России снижал ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.

– Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз, – отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, при определенных условиях темпы снижения ставки могут оказаться выше. Речь идет о слабой динамике экономической активности, возможном пересмотре бюджетного правила и укреплении национальной валюты.

– Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием, – пояснил Пьянов.

Отдельно он отметил факторы, которые могут поддержать курс рубля в 2026 году. Среди них – высокие цены на нефть и перенос пересмотра бюджетного правила на более поздний срок.

– Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен, – добавил топ-менеджер.

По его мнению, такая ситуация создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году.