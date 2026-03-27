·Общество

На содержание метромоста в Омске потратят еще 25 миллионов

За эту сумму за постом будут следить пять месяцев.
Мост имени 60-летия Победы

На портале «Госзакупки» появился конкурс на содержание метромоста. На это из бюджета выделили 25 млн рублей.

За эти деньги чиновники предлагают содержать мост с 24 апреля по 30 сентября. В содержание входит очистка водоотовода, ямочный ремонт, мытье ограждения, светофоров и бордюров, уборка мусора, замена дорожных знаков и фонарей, покраска перил и т. д.

Заявки на конкурс принимаются до 4 апреля. Выбрать подрядчика чиновники рассчитывают 7 апреля.

