Авиарейсы в Санкт-Петербург в Омске снова перенесли

Задержки составляют 5–8 часов.

omskinform.ru

В Омском аэропорту второй день подряд наблюдаются задержки рейсов. Сегодня от расписания отстали утренние рейсы в Санкт-Петербург.

Рейс «России» перенесли с 5:10 на 13:10. Самолет «Северного ветра» отправится не в 8:55, а в 13:50. Отметим, что один самолет из Санкт-Петербурга уже прибыл в Омск, а другой пока нет.

В пределах получаса также составили задержки рейсов в Москву.

Вчера рейсы в оба города также отправлялись с задержками.