Омских добровольцев СВО приравняли к контрактникам

omskinform.ru

Заксобрание Омской области приравняло к контрактникам добровольцев, ставших инвалидами на СВО. Семьи погибших добровольцев также получили права семей контрактников. Как сообщили в прокуратуре, и те, и другие теперь имеют право на одинаковые выплаты.

Отметим, что эти изменения инициировала прокуратура. В Омской области уже не раз возникали случаи, когда родственникам погибших военнослужащих отказывали в выплатах, потому что военнослужащие оказывались добровольцами.

В выплатах родным погибших солдат в Омской области также отказывали из-за отсутствия прописки или заключения контракта в другом регионе. В этих случаях добиться справедливости они смогли только с помощью прокуратуры.