Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омскую пенсионерку едва не убила деталь от холодильника

Металлолом выбросили из окна соседи.
деталь от холодильника

Омичи пожаловались на буйных и опасных соседей, которые обитают в многоэтажке на улице 75-й Гвардейской бригады. По словам местных жителей, соседи уже устраивали пожар, а недавно едва не покалечили пенсионерку. Инцидент произошел 25 марта.

– Хозяйка квартиры привела в свою сгоревшую квартиру двух нетрезвых собутыльников, которые начали выкидывать вещи прямо в окно. На лавочке сидела женщина пожилого возраста, которую чуть не убило деталью от сгоревшего холодильника! – сообщает автор поста.

Соседи буйных омичей просят полицию вмешаться в ситуацию.

·Происшествия

Омскую пенсионерку едва не убила деталь от холодильника

Металлолом выбросили из окна соседи.
деталь от холодильника

Омичи пожаловались на буйных и опасных соседей, которые обитают в многоэтажке на улице 75-й Гвардейской бригады. По словам местных жителей, соседи уже устраивали пожар, а недавно едва не покалечили пенсионерку. Инцидент произошел 25 марта.

– Хозяйка квартиры привела в свою сгоревшую квартиру двух нетрезвых собутыльников, которые начали выкидывать вещи прямо в окно. На лавочке сидела женщина пожилого возраста, которую чуть не убило деталью от сгоревшего холодильника! – сообщает автор поста.

Соседи буйных омичей просят полицию вмешаться в ситуацию.