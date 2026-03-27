Полезна для сердца и спасает от деменции: омичам назвали лучшую позу для сна

Коротать ночь лучше на левом боку.

Диетолог Реме Наварро посоветовала спать на боку, чтобы избежать деменции. Причем, как сообщает «Лента.ру», лучше всего на левом.

Дело в том, что во сне в головном мозге активируется система очистки от продуктов метаболизма, в том числе белков, связанных с деменцией. Сон на левом боку делает эту очистку более эффективной. Кроме того, эта поза улучшает пищеварение, кровообращение и работу сердца.

Ранее омичам посоветовали не игнорировать храп. Он может быть тревожным сигналом.