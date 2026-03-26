В Омской области уже 10 дней ищут загадочно пропавшую пенсионерку

В поселке Нововаршавка Омской области пропала 72-летняя Куляш Жуманова. Как сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», в понедельник, 16 марта, она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются родственники, полиция, волонтеры и неравнодушные жители.

– Мы обыскали уже все. Все, что можно. Огромная просьба, не оставайтесь равнодушными… Может, ее кто-то приютил… Мир не без добрых людей! Может, она доехала с кем-то до какого-нибудь населенного пункта и заблудилась. Она нуждается в медицинской помощи. Если кто-то видел или знает местонахождение нашей мамы, просим, откликнитесь! Мы очень-очень ее ждем, – обратилась к омичам дочка пропавшей.

Приметы женщины: рост 160 см, волосы темные, глаза карие. Была одета в голубой пуховик, черные сапоги, разноцветный платок и светлую шапку.

Тех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пенсионерки, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.