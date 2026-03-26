Под Омском хотят создать «город будущего» за почти 4 миллиарда рублей

Фото создано при помощи ИИ

В четверг, 26 марта, на заседании инвестиционного совета рассмотрели проект развития Богословского поселения – «Наукоград». Об этом сообщил глава Омского района Геннадий Долматов на своей странице во «ВКонтакте».

Проект презентовал представитель компании «Аист Девелопмент» Александр Барко. Он рассказал, что на территории хотят создать современный научный кластер: с производственными площадками, логистикой, образовательным центром, жильем и кампусами для ученых. Также планируются выставочная зона и конгресс-отель.

– Проект амбициозный, инновационный и уникальный. Он включает в себя все необходимые компоненты для формирования успешного поселения с суперсовременной инфраструктурой, – заявил Долматов.

Если проект реализуют в полном объеме, он даст примерно 14 тысяч рабочих мест. Инвестиции до 2032 года составят 3 млрд 960 млн рублей. Сейчас проект приняли к рассмотрению и будут сопровождать через инвестсовет.