Погибли 7 человек: в Омске определили самые аварийные дороги

Их стало меньше.

Фото: t.me/omsk_police

По итогам 2025 года в Омске насчитали 67 очагов аварийности. Перечень составили специалисты департамента транспорта и Госавтоинспекции.

Как сообщили в мэрии, за год на этих участках случилось 307 ДТП: 7 человек погибли и 441 получил травмы.

Отметим, что число аварийных мест в городе снижается уже третий год подряд. В 2024 году их было 70, а в 2023 году – 72.

Ранее сообщалось, что в Омской области в целом стало меньше дорожных аварий. Однако в них стали чаще получать травмы дети.