МегаФон построил частную сеть связи для золотодобывающего предприятия в Якутии

В состав сети входят семь стационарных и две передвижные базовые станции.

Фото: пресс-служба Нордголд

Оператор завершил строительство частной сети связи для предприятий золотодобывающей компании «Нордголд» в Республике Саха (Якутия). Проект стал первой сетью pLTE в Олекминском районе и охватывает территорию около 100 квадратных километров.

Созданная цифровая инфраструктура предназначена для обеспечения стабильной связи на производственных площадках и внедрения современных технологических решений. В состав сети входят семь стационарных и две передвижные базовые станции. Мобильные объекты позволяют корректировать зону покрытия по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

– Уверенное покрытие всех зон карьера Гросс позволяет передавать данные с горной техники в режиме реального времени, – прокомментировал директор по информационным технологиям кластера «Гросс» Алексей Шейкин. – Это повышает функциональность решений в сфере диспетчеризации и промышленной безопасности, включая мониторинг усталости водителей, системы предотвращения столкновений и контроль состояния окружающей среды. Кроме того, pLTE дает возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений.

Использование цифровых решений, совместимых с новой сетью, позволит предприятиям оптимизировать маршруты горного транспорта, сократить простои техники и снизить уровень пылеобразования и углеродный след.

– Частные LTE-сети всегда создаются под конкретные задачи заказчика, – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. – В этом проекте было важно обеспечить гибкость инфраструктуры с учетом планового перемещения производственных площадок.

Она подчеркнула, что эту задачу удалось решить с помощью мобильных базовых станций, которые можно перемещать без потери качества связи.