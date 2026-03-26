В Омске пропал 11-летний мальчик на самокате

Ребенка разыскивают уже несколько часов.

В Омске пропал 11-летний Марк Редчиц. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», сегодня около 13:00 он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы с длинной челкой, серые глаза. Был одет в серую куртку, серые джинсы, синюю шапку и болотного цвета ботинки. С собой взял белый самокат.

Тех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.