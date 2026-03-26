·Общество

В историческом архиве Омской области сменился директор

Почти четыре месяца учреждением минкульт выбирал, кто станет преемником Людмилы Чекалиной.
Исторический архив Омской области

Исторический архив Омской области возглавил Сергей Архипов, почти десять дней назад он приступил к работе. Новый директор сменил на посту Людмилу Чекалину, в ноябре 2025 года уволившуюся с должности. Все это время за деятельность учреждения отвечала Наталья Храпова – начальник отдела использования и публикации документов.

– Сергей Борисович приступил к работе 17 марта, – подтвердили в министерстве культуры Омской области.

Его заместителями по-прежнему остаются Людмила Коломоец и Богдан Масан. Новому директору достается обширнейший архив, состоящий из 8,5 тысячи фондов, это около 2,5 млн единиц хранения. Крупнейшее архивное учреждение региона располагается на базе четырех зданий в Омске и одного в Таре, где функционирует филиал.

У каждого подразделения своя специализация. Так, в самом большом из них, на ул. Красный Путь, 153/4, хранятся дореволюционные фонды и исторические документы постоянного срока хранения. На ул. Третьяковской, 1, – документы по личному составу ликвидированных организаций, которые, например, служат источниковой базой для начисления пенсий. На ул. Певцова находится бывший партархив. В здании бывшей резиденции Колчака находится Центр изучения истории Гражданской войны. В Тарском филиале хранятся архивы семи северных районов.

·Общество

В историческом архиве Омской области сменился директор

Почти четыре месяца учреждением минкульт выбирал, кто станет преемником Людмилы Чекалиной.
Исторический архив Омской области

Исторический архив Омской области возглавил Сергей Архипов, почти десять дней назад он приступил к работе. Новый директор сменил на посту Людмилу Чекалину, в ноябре 2025 года уволившуюся с должности. Все это время за деятельность учреждения отвечала Наталья Храпова – начальник отдела использования и публикации документов.

– Сергей Борисович приступил к работе 17 марта, – подтвердили в министерстве культуры Омской области.

Его заместителями по-прежнему остаются Людмила Коломоец и Богдан Масан. Новому директору достается обширнейший архив, состоящий из 8,5 тысячи фондов, это около 2,5 млн единиц хранения. Крупнейшее архивное учреждение региона располагается на базе четырех зданий в Омске и одного в Таре, где функционирует филиал.

У каждого подразделения своя специализация. Так, в самом большом из них, на ул. Красный Путь, 153/4, хранятся дореволюционные фонды и исторические документы постоянного срока хранения. На ул. Третьяковской, 1, – документы по личному составу ликвидированных организаций, которые, например, служат источниковой базой для начисления пенсий. На ул. Певцова находится бывший партархив. В здании бывшей резиденции Колчака находится Центр изучения истории Гражданской войны. В Тарском филиале хранятся архивы семи северных районов.