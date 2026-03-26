В историческом архиве Омской области сменился директор

Почти четыре месяца учреждением минкульт выбирал, кто станет преемником Людмилы Чекалиной.

Исторический архив Омской области возглавил Сергей Архипов, почти десять дней назад он приступил к работе. Новый директор сменил на посту Людмилу Чекалину, в ноябре 2025 года уволившуюся с должности. Все это время за деятельность учреждения отвечала Наталья Храпова – начальник отдела использования и публикации документов.

– Сергей Борисович приступил к работе 17 марта, – подтвердили в министерстве культуры Омской области.

Его заместителями по-прежнему остаются Людмила Коломоец и Богдан Масан. Новому директору достается обширнейший архив, состоящий из 8,5 тысячи фондов, это около 2,5 млн единиц хранения. Крупнейшее архивное учреждение региона располагается на базе четырех зданий в Омске и одного в Таре, где функционирует филиал.

У каждого подразделения своя специализация. Так, в самом большом из них, на ул. Красный Путь, 153/4, хранятся дореволюционные фонды и исторические документы постоянного срока хранения. На ул. Третьяковской, 1, – документы по личному составу ликвидированных организаций, которые, например, служат источниковой базой для начисления пенсий. На ул. Певцова находится бывший партархив. В здании бывшей резиденции Колчака находится Центр изучения истории Гражданской войны. В Тарском филиале хранятся архивы семи северных районов.