Первый укус: в Омской области проснулись клещи

Вчера, 25 марта, Роспотребнадзор зафиксировал первый в этом году случай присасывания клеща в Омской области. Насекомое укусило жителя Калачинска.
В ведомстве также напомнили, что 15 районов Омской области считаются эндемичными по клещевым инфекциям. Это Тюкалинский, Горьковский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Большеуковский, Большереченский, Усть-Ишимский, Муромцевский, Крутинский, Колосовский, Нижнеомский, Седельниковский, Саргатский, Омский) и город Омск.
Чтобы обезопасить себя от энцефалита, в Роспотребнадзоре рекомендуют вакцинацию. Причем завершить ее нужно как минимум за две недели до поездки на природу.
Другие рекомендации:
- выбирайте для похода в лес однотонную светлую одежду, на которой легче увидеть клеща;
- применяйте химические средства защиты (инсектоакарициды и репелленты;
- выбирайте леса без травы или сухие сосновые леса на песчаных почвах;
- как можно меньше контактируйте с лесной подстилкой;
- осматривайте себя каждые 10 минут и после возвращения из леса домой.