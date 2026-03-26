Областной парламент усилил меры поддержки для сирот-ветеранов, многодетных и добровольцев

Преимущественное право на социальную выплату для приобретения жилья предоставят детям-сиротам, принимавшим участие в специальной военной операции.

Сегодня, 26 марта, региональный парламент принял ряд важных законодательных инициатив, расширяющих социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. Главным нововведением стало предоставление преимущественного права на социальную выплату для приобретения жилья детям-сиротам, принимавшим участие в специальной военной операции. Кроме того, приняты законы, усиливающие поддержку многодетных семей и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей.

Жилье сиротам по праву участия в СВО

Законопроект, внесенный губернатором Виталием Хоценко, уточняет категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые теперь обладают первоочередным правом на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Это право распространяется на тех, кто принимал участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и участвовал в защите государственной границы.

– В Омской области продолжается работа по расширению мер поддержки участников СВО и других категорий граждан. И рассматриваемые сегодня на заседании проекты – яркое тому подтверждение, – прокомментировал Александр Артемов.

Усиление поддержки многодетных семей и добровольцев СВО

Два принятых закона направлены на комплексную поддержку многодетных семей и добровольцев, участвующих в СВО, и их близких. С 1 января 2027 года размеры мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан будут устанавливаться как обязательный элемент.

Законодательные изменения расширяют перечень лиц, имеющих право на социальную поддержку.

– Этим законом мы распространяем меры социальной поддержки на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, наравне с военнослужащими. Мы расширяем поддержку многодетных семей. Это очень важный закон, – подчеркнул Александр Артемов. Спикер областного парламента поблагодарил главу региона за его своевременные инициативы.

Перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, включая членов их семей, выглядит теперь следующим образом.

Это ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач Вооруженных сил РФ и Войск национальной гвардии РФ, как в ходе СВО, так и при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также при вооруженных провокациях на границе РФ.

Члены семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий, чья смерть или исчезновение наступили в связи с исполнением обязанностей по контракту в добровольческих формированиях (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате противоправных деяний).

Кроме того, закон учитывает возможность включения в состав многодетной семьи одного из супругов, имеющих трех и более детей, если он проживает за пределами Омской области. Это позволит им реализовывать свое право на получение мер социальной поддержки как по месту проживания, так и в рамках региональных мер поддержки Омской области.

Помимо этого, отдельный закон устанавливает правовое регулирование предоставления земельных участков женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня».

Также совершенствуется порядок предоставления земельных участков льготным категориям граждан, позволяя сохранить право на участок, если ранее предоставленный участок стал непригоден для использования вследствие боевых действий или чрезвычайных ситуаций.