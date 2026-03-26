Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Путин наградил выпускницу омской Шебалинки

Алина Черташ в качестве солистки Большого театра исполнила главную партию в опере Сергея Прокофьева.
Владимир Путин

Накануне в Екатерининском зале Кремля на торжественной церемонии вручения премий президента России Владимира Путина наградили молодых деятелей культуры и проекты для детей.

В числе награжденных оказалась солистка Большого театра за исполнение главной партии в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко» – Алина Черташ. Она оказалась выпускницей Шебалинки 2015 года, класса преподавателя Натальи Огневой. Об этом поведал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

1286
