·Политика

В омском правительстве произошло крупное переназначение

Еще на год продлили полномочия заместителя министра экономического развития Кирилла Самодинского.
Кирилл Самодинский

Первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития. С 27 марта должность снова займет Кирилл Самодинский.

Отметим, что впервые Самодинский стал заместителем министра в марте 2024 года. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности в министерстве.

Отметим, что по новым правилам в регионе назначают министров и их заместителей на год. Когда этот срок истекает, с чиновниками продлевают или не продлевают договоры.

·Политика

В омском правительстве произошло крупное переназначение

Еще на год продлили полномочия заместителя министра экономического развития Кирилла Самодинского.
Кирилл Самодинский

Первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития. С 27 марта должность снова займет Кирилл Самодинский.

Отметим, что впервые Самодинский стал заместителем министра в марте 2024 года. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности в министерстве.

Отметим, что по новым правилам в регионе назначают министров и их заместителей на год. Когда этот срок истекает, с чиновниками продлевают или не продлевают договоры.