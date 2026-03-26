Депутаты Заксобрания приняли закон о культуре в Омской области

Omskinform.ru

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании региональный парламент одобрил в двух чтениях законопроект «О культуре в Омской области», инициированный губернатором Виталием Хоценко. Новый закон устанавливает правовые основы и принципы государственной политики в сфере культуры региона.

Принятие документа совпало с Годом единства народов России и статусом Омска «Культурная столица России – 2026». Как отметил спикер областного парламента Александр Артемов, это символично и подчеркивает внимание к развитию отрасли. Уточним, что накануне дан официальный старт Году культурной столицы Омской области – 2026. Ее выберут из 32 сельских округов.

Пресс-центр Заксобрания Омской области

– Это хороший стимул для того, чтобы вопросы развития отрасли культуры были в центре внимания властей, в том числе депутатов. Надеемся, закон послужит сохранению и преумножению богатейшего культурного наследия Омской области, – подчеркнул Александр Артемов.

Принятый документ нацелен на создание благоприятных условий для культурного развития и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. Он определяет задачи законодательства, полномочия органов власти, основы государственной поддержки организаций культуры, граждан, творческих инициатив и кинематографии.

В числе ключевых принципов государственной политики в сфере культуры – право каждого на культурную деятельность, признание роли культуры в развитии личности и общества, а также развитие национальных культур народов региона. Приоритетами названы поддержка профессионального искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, кинематографии, развитие системы культурного образования и поддержка общественных объединений.

Пресс-центр Заксобрания Омской области

В Омской области функционирует более тысячи домов культуры и клубов, объединяющих свыше 10 тысяч самодеятельных коллективов. В регионе действуют 10 профессиональных и свыше 500 любительских театров. Ежегодно спектакли посещают более 600 тысяч человек, а музеи – около 1,5 миллиона. Для привлечения специалистов в сельские учреждения культуры действует кадровая программа «Земский работник культуры».

На состоявшемся заседании законодатели одобрили еще один законодательный акт, способствующий развитию культурной сферы региона. Речь идет о документе, вносящем коррективы в областной закон об объектах культурного наследия народов РФ на территории Омской области.