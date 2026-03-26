·Общество

В районе Омской области умер последний ветеран

Ему было 99 лет.
ветеран Иван Кириллович Комсюков

В Колосовском районе Омской области умер последний ветеран Великой Отечественной войны Иван Кириллович Комсюков. Это произошло во вторник, 24 марта.

Сегодня в селе Бражниково состоялось прощание с ветераном. Как сообщили в районной администрации, ему было 99 лет.

– Иван Кириллович останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек, – добавили в администрации.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и друзьям Ивана Кирилловича.

1278
