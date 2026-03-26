Власти показали, как живут омичи из расселенного дома на Королева

Условия там оказались вполне приемлемыми.

Фото: мэрия

Мэрия показала, как выглядит маневренный фонд, куда селят омичей из аварийных домов и на который жаловались переселенцы с проспекта Королева, 4а. В департаменте жилищной политики заверили, что дом на Романенко находится в хорошем состоянии.

Фотографии, которые опубликовали омичи вместе с жалобой, были сделаны после засора канализации. В ЧП оказались виновны сами жильцы, бросившие в трубу инородное тело.

Отметим, что переселенцев из аварийного жилья в Омске селят также в маневренный фонд в микрорайоне Загородном.