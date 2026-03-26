Результаты впечатляют: Заксобранию Омской области рассказали о работе полиции

Врио начальника УМВД России по Омской области Николай Сергеев сообщил о снижении количества преступлений в 2025 году, что выгодно выделяет наш регион.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании регионального парламента депутаты заслушали отчет врио начальника УМВД России по Омской области за 2025 год. Николай Сергеев отметил, что регион добился значительных успехов в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. Работа правоохранительных органов была сосредоточена на пресечении терроризма, экстремизма, IT-преступлений и наркоугроз, защите экономических интересов региона и контроле над миграционными процессами.

Одним из главных достижений работы ведомства стало снижение преступности. Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 13 %, опередив среднероссийские и окружные показатели. Положительная динамика отмечена по всем категориям, с устойчивым характером снижения.

Борьба по всем фронтам

В 2025 году было расследовано около 9 тысяч преступных эпизодов. Высокая раскрываемость достигнута по ключевым составам, включая грабежи, квартирные кражи, разбойные нападения, изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью – до 100 %. Установлено более 7 тысяч лиц, причастных к преступлениям. Выявлено 15 организованных преступных групп (70 человек), задокументировано 215 эпизодов их деятельности, включая бандитизм, наркотрафик и экстремизм. Изъято 80 единиц оружия, взрывное устройство и значительный объем боеприпасов. Усилилось противодействие IT-преступности. Несмотря на смещение массива противоправных действий в цифровую сферу, удалось добиться сокращения общего количества дистанционных преступлений более чем на 20 %, в том числе краж на 23 % и мошенничества на 14 %. Число дистанционных хищений уменьшается второй год подряд, опережая окружные и общероссийские показатели.

Продолжилась борьба с наркоугрозами. Пресечено 2800 преступлений, раскрыто 1600 в этой сфере. Ликвидирована подпольная нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято почти 350 кг запрещенных веществ.

В сфере защиты экономической безопасности задокументировано свыше 900 криминальных деяний. В сфере коррупции выявлено 246 преступлений (93 факта взяточничества), 150 человек привлечены к ответственности за экономические преступления.

В рамках соблюдения миграционного законодательства проведено более 5000 проверок, выявлено около 4500 административных правонарушений. Составлено свыше 700 протоколов за незаконное использование иностранной рабочей силы, к ответственности привлечено более 2000 иностранных граждан, 700 мигрантам закрыт въезд в РФ, 25 человек лишены гражданства.

В плане общественного порядка особое внимание уделялось обеспечению порядка во время массовых мероприятий, включая празднование 80-летия Победы, Дня молодежи и Дня города, а также проведению цикла культурных программ в связи с присвоением Омску статуса молодежной столицы. В штатном режиме обеспечено проведение единого дня голосования, новогодних и рождественских мероприятий. Чрезвычайных происшествий, вызвавших общественный резонанс, не допущено.

Были предприняты меры профилактики по исключению пропаганды запрещенных идеологий, выявлению и пресечению радикальных настроений, особенно среди молодежи. Продолжалась работа с лицами, ранее судимыми и находящимися в группах риска, включая их трудовую занятость и социальную адаптацию. В учебных заведениях прошло более 7 тысяч мероприятий, отмечается снижение числа преступлений среди несовершеннолетних на 20 %.

Количество ДТП сократилось на 4 %, снизились смертность и травматизм. Тяжесть последствий аварий вдвое ниже средних по стране. Действует 375 комплексов автоматической фиксации нарушений, выявлено почти 1,5 млн нарушений ПДД. В 2025 году открылись два новых участковых пункта полиции, отремонтировано 27 служебных зданий и помещений.

Кадровая ситуация

Несмотря на положительную динамику в целом, кадровая ситуация в органах внутренних дел оставалась напряженной. Некомплект участковых уполномоченных достиг 25 %, уголовного розыска – 30 %. Наиболее сложная ситуация в патрульно-постовой службе (неукомплектовано почти половина должностей). Принятые меры поддержки, включая увеличение выплат сотрудникам, дали положительный эффект и позволили стабилизировать тенденцию в службе участковых.

В ушедшем году омская полиция обработала свыше 960 тысяч обращений, большинство из которых поступило в электронном виде. Жители региона высоко оценивают качество этой работы: уровень удовлетворенности приблизился к 100 %. Несмотря на ряд негативных факторов, все поставленные перед ведомством задачи выполнены.

Омская область продолжает удерживать лидирующие позиции по самому низкому уровню преступности в Сибирском федеральном округе. Социологические исследования отражают высокое доверие населения к местным органам внутренних дел.

О планах

– Омская область сохраняет самый низкий уровень преступности в Сибирском федеральном округе, а социологическое исследование подтверждает высокое доверие жителей региона к органам внутренних дел, – отметил Николай Сергеев.

Он обозначил приоритеты в работе на текущий год, сформированные на основе поручений президента России и МВД страны, данных на итоговом заседании коллегии министерства.

В частности, это обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка, в том числе во время выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской области. Обеспечение правопорядка и безопасности в рамках мероприятий, связанных с присвоением Омску статуса культурной столицы России.

А также защита критически важных и потенциально опасных объектов от преступных посягательств, включая противодействие угрозам с использованием беспилотных летательных аппаратов. Дальнейшее противодействие киберпреступности. И укрепление безопасности дорожного движения.

В ходе обсуждения доклада врио начальника УМВД прозвучали различные предложения. В том числе – информировать об угрозах киберпреступлений с помощью плакатов и опубликовать телефон, куда могли бы обращаться люди. А также об усилении работы с молодежью, это особенно актуально во время проведения предвыборной кампании.

Спикер областного парламента Александр Артемов отметил, что нельзя ослабевать внимание к киберпреступности. Ведь только за первые месяцы текущего года в карманы мошенников уже ушло 350 миллионов рублей. Комментируя доклад врио начальника УМВД, Артемов отметил позитивные сдвиги в работе ведомства.

– В целом не стыдно выходить с такими показателями на любой уровень, потому что, действительно, мы видим самый низкий уровень преступности в Сибирском федеральном округе. На 13 % снизилась преступность, и эти показатели очень неплохие. Раскрываемость 57 % – одна из лучших в стране. Надо учитывать, что в прошлом году, как никогда ранее, проводилось большое количество массовых мероприятий. Огромное спасибо органам правопорядка – УМВД, Росгвардии, УФСБ. Вместе с этим есть и проблемы, некомплект – почти половина ППС. Наши выплаты по инициативе губернатора позволили стабилизировать ситуацию, – резюмировал Артемов.

Он подчеркнул, что впереди предстоит большая работа для органов правопорядка в связи с большим количеством массовых мероприятий, в том числе всероссийского масштаба, на территории региона.

Отчет Николая Сергеева депутаты приняли к сведению.