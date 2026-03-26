Омских туристов предупредили о подорожании отдыха в Таиланде

Всему виной конфликт США, Израиля и Ирана.

Российских туристов в краткосрочной перспективе ждет повышение цен на отдых в Таиланде, заявил генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Путевки подорожают из-за роста цен на автомобильное топливо в Таиланде, вызванного вооруженным конфликтом США, Израиля и Ирана.

В последние дни розничные цены на бензин и дизельное топливо в Таиланде выросли на 12–20 % в зависимости от марки. Комитет по управлению Фондом нефтяного топлива Таиланда принял решение сократить субсидии на бензин и дизель, что привело к повышению розничных цен на все виды топлива.

– Повышение цен на наземное обслуживание, куда входят трансфер к месту отдыха и обратно, экскурсионные программы, составит в районе 10–15 % от текущего уровня. Естественно, сейчас это не отразится на стоимости уже проданных туров, однако избежать реального повышения цен невозможно, поскольку маржинальность туристических услуг и так не очень высокая, – сказал Снетков в комментарии агентству ТАСС. – Подорожание топлива мгновенно отразится на стоимости предоставления транспортных услуг, экскурсионного обслуживания и всего прочего, что связано с транспортом.

За прошлый год в Таиланде отдохнули около 1,9 млн российских туристов. С начала текущего – уже около 700 тыс. человек.