С омского предпринимателя взыскали 230 тысяч за вытоптанные клумбы

В эту сумму вошли компенсация ущерба, пошлина и судебные расходы.

Омич отсудил у индивидуального предпринимателя компенсацию за беспорядок, учиненный коровами. Ущерб оценили в 203 тысячи рублей.

Как сообщили в УФССП, летом на территорию омича зашел скот предпринимателя. Коровы и быки повредили забор и деревья, вытоптали дорожки и клумбы, оставили после себя экскременты.

Предприниматель, торгующий мясом, признал факт причинения ущерба. Он отрицал только повреждение забора, утверждая, что его кто-то поломал еще до инцидента с животными. Однако суд обязал его полностью возместить ущерб.

С предпринимателя взыскали 230 тысяч рублей. В 203 тысячи экспертиза оценила устранение разгрома, устроенного коровами. Еще в 27 тысяч обошлись госпошлина и судебные расходы.

Отметим, что добиваться исполнения решения суда приставам пришлось с помощью ареста денег предпринимателя и наложения запрета на регистрационные действия в отношении трех его земельных участков и автомобилей Lexus RX350, двух Daewoo Nexia, грузовика, четырех прицепов и автобуса.