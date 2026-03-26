Около омского вокзала обитают опасные таксисты

Сотрудники Госавтоинспекции задержали около железнодорожного вокзала в Омске гражданина азиатской страны. Причиной стали нарушения.
Как сообщили в полиции, 23-летний парень на автомобиле Renault предлагал услуги такси. При этом иностранец работал без лицензии и без государственной регистрации. У парня также нет российских водительских прав.
В итоге на таксиста составили пять протоколов:
- по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»;
- по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»;
- по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД РФ»;
- по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками».