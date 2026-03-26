В Омске представили программу ключевых культурных событий года

В рамках статуса «Культурная столица России – 2026» в Омске пройдет более 350 мероприятий. Среди них – крупные фестивали, городские акции, открытие новых культурных площадок и образовательных проектов.

В Омске прошла пресс-конференция, посвященная основным культурным событиям года. О программе мероприятий рассказали заместитель мэра города Инна Елецкая, директор департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко и директор Камерного драматического театра имени В. С. Решетникова Анджей Неупокоев.

По словам Инны Елецкой, присвоение Омску статуса культурной столицы России стало не только престижным признанием, но и важным направлением стратегического развития города.

– Статус культурной столицы – это возможность сделать Омск более узнаваемым, динамичным и привлекательным не только для жителей, но и для гостей города, – отметила она.

Уникальным и новым событием в формате автоквеста «Библиосумерки» пройдет «Библионочь» в Омских муниципальных библиотеках. 18 апреля наш город присоединится к Всероссийской акции, которая будет посвящена Году единства народов России.

Еще одна Всероссийская акция «Ночь музеев», которая в этом году пройдет 16 мая, пригласит омичей в наши музеи. Городской музей «Искусство Омска» представит уникальную экспозицию о детстве, и вся выставка будет рассчитана на семейную аудиторию.

24 мая впервые проведем День Кирилла и Мефодия: праздник славянской культуры и письменности. Совместно с Омской епархией продумываем интересный проект, который затронет каждого омича.

Крупным городским событием традиционно станет День города. Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках – в центре Омска, в парках и на набережной. Запланированы концерты, фестивали, выставки и семейные программы.

– Сегодня для нас важно показать самобытность Омска, его культурные традиции и потенциал, – отметил директор департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко. – Большая событийная программа и статус культурной столицы как раз и направлены на то, чтобы город стал еще более интересным для туристов.

Одним из заметных театральных событий станет фестиваль моноспектаклей «ЧАТ», который уже зарекомендовал себя как интересная площадка для современных театральных экспериментов. В рамках фестиваля зрители смогут увидеть постановки российских театров и независимых актерских проектов.

Отдельное место в культурной программе займет фестиваль, посвященный Егору Летову – одному из самых известных омских музыкантов. Он объединит концерты, выставки, лекции и встречи, посвященные творческому наследию лидера группы «Гражданская оборона».

Летом культурная жизнь города будет сосредоточена на открытых площадках, где планируются регулярные концертные программы, выступления творческих коллективов и различные фестивали.

Помимо событийной программы, продолжается развитие городской культурной инфраструктуры.

1 сентября планируется открыть школу креативных индустрий на базе ДШИ № 3. Это площадка для дополнительного образования детей, где учат современным творческим профессиям: дизайну, фото- и видеопроизводству, анимации и 3D-графике.

Также в городе создается Музей семейных историй имени В. И. Селюка. Новый музейный проект будет посвящен истории омских семей и позволит жителям города делиться собственными семейными архивами, фотографиями и воспоминаниями.

Как подчеркнул Олег Федоренко, статус культурной столицы помогает объединить крупные культурные проекты и дать дополнительный импульс развитию городской культурной среды.

По словам организаторов, насыщенная программа мероприятий позволит Омску укрепить статус одного из значимых культурных центров страны и привлечь в город больше гостей и туристов.