Омских подрядчиков заставят латать дороги за свой счет

Такие условия входят в контрактные обязательства.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил об обследовании дорог, отремонтированных по нацпроектам. По его словам, в этот список входят 45 магистралей, два моста и одна транспортная развязка.

На Сыропятский тракт, улицы Гусарова, Моторная, Романенко, Омская, Коммунальная, Кемеровская, Заозерная до 16 апреля для обследования выйдет специальная комиссия, в составе которой – представители городской администрации и «Сибуправтодора».

Причем все обнаруженные дефекты подрядчики устранят за свой счет. Такой порядок – обязательное требование при исполнении контрактов.

По документам гарантийные обязательства распространяются на само покрытие проезжей части, бордюрные камни, пешеходные тротуары, остановочные павильоны и другие элементы дорожной инфраструктуры.