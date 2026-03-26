·Общество

В Омск прилетели краснокнижные птицы

Вернулись цапли, и обычные серые, и редкие белые.
серые цапли

В омском природном парке «Птичья гавань» рассказали еще об одних ранних мигрантах. В регион вернулись цапли.

– Серые цапли в весеннем наряде прилетают на водоемы, еще покрытые льдом. Особого внимания заслуживает большая белая цапля – этот вид занесен в Красную книгу Омской области, – рассказали в парке.

белая цапля

Серые цапли кормятся обычно на воде, а ранней весной могут подстерегать добычу и на полях. Они поедают любых животных, с которыми способны справиться и проглотить. Белые цапли предпочитают водоемы, богатые рыбой.

Ранее сообщалось, что в регион уже прилетели гуси и журавли.

